Auto si ribalta lungo l'Asolana: conducente grave al Maggiore

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 3 dicembre lungo via Colorno, lungo l'Asolana. Per cause in corso di accertamento poco dopo le ore 15 il conducente di un'auto ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, oltre alle forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi previsti per legge. Il conducente, trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma, ha riportato ferite serie e traumi in varie parti del corpo.