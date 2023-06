Noceto, scontro tra auto e bici: ferito in ospedale

Grave incidente stradale alle ore 7.20 di giovedì 22 giugno a Noceto. Secondo le prime informazioni un'auto e una bicicletta si sarebbero scontrate, per cause in corso di accertamento lungo via Papa Giovanni XXIII. Ad avere la peggio il ciclista che è stato sbalzato sull'asfalto dopo l'impatto con il veicolo a motore. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito, per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'Ospedale di Vaio di Fidenza. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.

IN AGGIORNAMENTO