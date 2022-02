Si schianta in auto contro un panchina di piazzale Santa Croce

Si è schiantato in auto contro una panchina di piazzale Santa Croce a Parma, inclinando anche il lampione a lato. L'episodio è avvenuto nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 febbraio poco prima di mezzanotte e mezza. Secondo le prime informazioni il conducente dell'auto avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause in corso di accertamento, per poi finire la corsa proprio contro la panchina e il lampione.