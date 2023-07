Tragico scontro tra due moto all'autodromo di Varano: muore 41enne

Tragico scontro tra due motociclisti all'autodromo di Varano dé Melegari nella mattinata di oggi, domenica 2 luglio, mentre era in corso una sessione di prove libere.

Secondo le prime informazioni lo schianto sarebbe stato molto violento: uno dei due motociclisti, il 41enne Lorenzo Rovatti, residente a Modena, è morto mentre l'altro si trova in gravi condizioni di salute.

Sul posto l'elisoccorso partito dall'Ospedale Maggiore di Parma e gli agenti della polizia stradale di Parma e di Fornovo, che hanno effettuato i rilievi previsti per legge. I poliziotti stanno effettuando i primi accertamenti per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente.

Secondo le prime informazioni sul circuito di Varano de Melegari era un corso una sessione di prove libere. La moto con a bordo il 41enne si sarebbe scontrata con una seconda moto che si trovava lungo la pista.

I veicoli sono stati posti sotto sequestro mentre la salma del 41enne è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Per tutta la giornata di domenica 2 luglio all'Autodromo di Varano era in programma una gara promossa da Ligurbike, che ha sede a San Salvatore di Cogorno, in provincia di Genova.

IN AGGIORNAMENTO