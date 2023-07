Borgotaro, cade con la moto lungo la strada delle Cento Croci: due feriti in ospedale

Stava percorrendo la strada che porta al passo di Cento Croci nella zona di Borgotaro a bordo di una moto quando all'improvviso, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, che è finito sull'asfalto. Il conducente ed il passeggero di una moto sono rimasti feriti in modo serio poco dopo le ore 21 di sabato 15 luglio.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118: dopo le prime cure sul posto i due feriti sono stati trasportati all'ospedale di Borgotaro. Sono in corso accertamenti sulle loro condizioni di salute: fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita. Uno dei due avrebbe riportato traumi di media gravità mentre l'altro solo lievi contusioni. Sul posto anche le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.