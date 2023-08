Paura a Borgotaro, ciclista cade sull'asfalto: grave in ospedale

Momenti di paura nel comune di Borgotaro poco prima delle ore 13 di oggi, mercoledì 9 agosto. Per cause in corso di accertamento un ciclista è caduto sull'asfalto mentre stava percorrendo la strada provinciale. In seguito alla caduta il ciclista si è provocato alcuni traumi ed alcune lesioni. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato il ferito al pronto soccorso dell'Ospedale di Borgotaro. Secondo le prime informazioni l'uomo avrebbe riportato ferite di media gravità e non si troverebbe in pericolo di vita. Sul posto anche gli agenti della polizia locale che hanno ricostruito la dinamica dell'incidente, che non avrebbe coinvolto altri veicoli.

IN AGGIORNAMENTO