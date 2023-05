Paura nella notte a Busseto, auto in fiamme: conducente grave al Maggiore

Non è riuscito a scendere in tempo dalla propria auto dopo che ha preso fuoco, improvvisamente, mentre stava percorrendo la strada provinciale e si è procurato gravi ustioni. Paura nella notte a Busseto. Il conducente di un veicolo che nella notte tra sabato 20 e domenica 21 maggio stava attraversando il comune del Parmense, si trova ora ricoverato in condizioni di media gravità al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. L'allarme è scattato verso le due e mezza. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Gli operatori del 115 hanno spento le fiamme mentre i soccorritori hanno prestato le prime cure all'uomo, per poi trasportarlo in ospedale. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato gravi ustioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

IN AGGIORNAMENTO