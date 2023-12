Lemignano, scontro tra auto e camion: un ferito grave in ospedale

Grave incidente stradale dopo le ore 15 di giovedì 21 dicembre a Lemignano di Collecchio, nella zona di Baccanelli. Secondo le prime informazioni un'auto e un camion si sarebbero scontrati lungo via La Spezia. Ad avere la peggio il conducente dell'auto che è stato soccorso dagli operatori del 118, giunti sul posto in pochi istanti, e poi trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. La dinamica dello scontro è in corso di ricostruzione mentre il ferito avrebbe riportato traumi di media gravità e non si troverebbe in pericolo di vita.

