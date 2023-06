Fidenza, scontro tra auto e bici all'alba in via Togliatti

Nella mattinata di oggi, martedì 20 giugno, poco dopo le ore 7 si è verificato un incidente stradale in via Togliatti a Fidenza. Secondo le prime informazioni un'auto e una bicicletta sarebbero venute a contatto, per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio il ciclista che è stato sbalzato sull'asfalto. Fortunatamente il conducente della bici ha riportato solo ferite lievi. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l'ambulanza infermieristica di Fidenza. Alla fine il ciclista ha anche rifiutato il trasporto al pronto soccorso. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi previsti per legge.