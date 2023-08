Paura per lo scontro tra due auto a Fidenza: bimba di 2 anni in ospedale

Momenti di paura per lo scontro tra due auto, avvenuto lungo la tangenziale di Fidenza in direzione Piacenza. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate all'altezza di un distributore di benzina. Secondo le prime informazioni la prima auto, a bordo della quale c'erano la madre con una bimba di due anni, si è scontrata con una seconda auto, con a bordo una coppia, marito e moglie. Due persone, la madre e la bimba, sono rimaste ferite in modo non serio e sono state trasportate all'Ospedale di Vaio di Fidenza. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area e una delle due auto con alimentazione a Gpl.