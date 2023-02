Paura a Fidenza, scontro tra auto e bici: ferito grave in ospedale

Momenti di paura nella mattinata di mercoledì 22 febbraio a Fidenza per lo scontro, avvenuto verso le ore 6.20, tra un'auto e una bicicletta. Nelle prime ore della mattinata infatti i due mezzi sono venuti a contatti in viale Martiri di Cefalonia. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso dell'Ospedale di Vaio di Fidenza. Secondo le prime informazioni le condizioni del ferito sarebbero gravi ma non si troverebbe in pericolo di vita. Sul posto anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi previsti per legge e gestito il traffico in zona.