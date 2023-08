Esce di strada con la moto a Ghiara di Fontanellato: 52enne in condizioni critiche al Maggiore

Grave incidente stradale verso mezzanotte in località Ghiara, frazione di Fontanellato. Per cause in corso di accertamento un motociclista ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è caduto rovinosamente sull'asfalto, procurandosi diverse ferite in varie parti del corpo. L'allarme è scattato poco dopo mezzanotte e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, l'ambulanza infermieristica di San Secondo e quella di Fontanellato.

Secondo le prime informazioni le condizioni dell'uomo, un 52enne di San Secondo, che è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma, sarebbero particolarmente gravi. Si trova infatti ricoverato nell'area rossi. Sul posto anche le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.