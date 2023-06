Auto contro il guardrail in tangenziale: 20enne al Maggiore

Grave incidente stradale nelle prime ore della mattinata di venerdì 16 giugno a Fraore, in via Stati Uniti d'America. Per cause in corso di accertamento verso le ore 7 un'auto è finita contro il guardrail mentre percorreva la tangenziale.

Sul posto due ambulanze della Croce Rossa di Pontetaro, una dei volontari e l'altra infermieristica. Il giovane 20enne alla guida è stato trasportato al pronto soccorso con alcune contusioni.

Sul posto anche i carabinieri, che hanno effettuato un sopralluogo e i rilievi previsti per legge.

Secondo le prime informazioni le condizioni del ferito, che è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma, sarebbero di media gravità.