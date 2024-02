Scontro frontale tra auto e moto nei pressi di Bedonia: motociclista grave in ospedale

Un'auto e una moto si sarebbero scontrate frontalmente, nel pomeriggio di lunedì 19 febbraio, a Piane di Carniglia, frazione del comune di Bedonia. Secondo le prime informazioni il motociclista sarebbe stato sbalzato dal mezzo e sarebbe poi finito sull'asfalto, riportando ferite serie. L'incidente, avvenuto per cause in corso di accertamento, sarebbe avvenuto poco prima delle ore 16. Sul posto i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al motociclista, per poi trasportarlo d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.

IN AGGIORNAMENTO