Morto in bici dopo un turno di lavoro: Mohamed stava tornando a casa

Stava tornando a casa, Mohmed Salah Amrouck, l’operaio di 50 anni investito e ucciso ieri sulla Strada Provinciale 98. Sul ponte che collega Lesignano de’ Bagni e Langhirano. Aveva finito da poco il suo turno come operaio di un salumificio della zona, dipendente di una cooperativa e in Italia da diverso tempo, ma non è mai arrivato a Langhirano, dove divideva la casa insieme a un amico. L’uomo, di origine tunisina, ha perso la vita dopo l’impatto con l’auto che viaggiava nella sua stessa direzione. L'incidente si è verificato poco dopo le 19 di un freddo martedì di gennaio, la bicicletta di Mohamed è stata urtata dalla vettura guidata da un 34enne e lui è finito a terra. Ha riportato ferite gravissime che non gli hanno lasciato scampo, malgrado i soccorsi siano arrivati in maniera tempestiva. Il ponte, per alcune ore, è rimasto chiuso al traffico per consentire ai sanitari di prestare soccorso in sicurezza. Così si è consumata l’ennesima tragedia della strada.