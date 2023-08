Cade con la moto a Pilastro: motociclista con gravi traumi al Maggiore

E' caduto violentemente sull'asfalto mentre stava percorrendo la strada provinciale in corrispondenza di Pilastro, frazione del comune di Langhirano. Un motociclista si trova ricoverato in gravi condizioni di salute nell'area rossi del pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma dopo un grave incidente che lo ha visto protagonista nella serata di lunedì 31 luglio. Secondo le prime informazioni il conducente del mezzo a due ruote avrebbe perso il controllo della moto e sarebbe caduto, senza coinvolgere altri mezzi. Sul posto i soccorritori del 118 e le forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.