Paura a Ponteghiara, cade dal monopattino: grave in ospedale

Grave incidente stradale nella serata di lunedì 31 luglio a Ponte Ghiara, frazione del comune di Fidenza. Per cause in corso di accertamento un uomo che stava percorrendo la strada a bordo di un monopattino è caduto rovinosamente sull'asfalto. In conseguenza della caduta si è provocato alcune ferite e traumi in varie parti del corpo. L'incidente è avvenuto poco prima delle ore 22. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l'ambulanza e l'automedica. Per la persona a bordo del monopattino è stato disposto il ricovero al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.