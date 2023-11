Ravadese, motociclista esce di strada e finisce nel canale: trasportato con l'elisoccorso al Maggiore

Nella mattinata di lunedì 27 novembre un motociclista è finito nel canale mentre stava percorrendo strada Certosina nei pressi di Ravadese, frazione del comune di Parma. Le cause dell'incidente, che si è verificato poco dopo le ore 7.30, sono in corso di accertamento. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, l'ambulanza e l'elisoccorso, partito in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma. Il conducente della moto è stato soccorso sul posto e poi trasportato in ospedale con l'elicottero. Secondo le prime informazioni le sue condizioni sarebbero gravi: attualmente si trova nell'area rossi. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.

IN AGGIORNAMENTO