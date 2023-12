Paura all'alba a Roccabianca, auto esce di strada: due feriti in ospedale

Paura all'alba di oggi, lunedì 25 dicembre, a Roccabianca. Nelle prime ore della mattinata, verso le 7.30, infatti il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo per cause in corso di accertamento. Il veicolo è uscito di strada ed è finito nel canale. In conseguenza dell'impatto le due persone che si trovavano all'interno sono rimaste ferite. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti per poi trasportarli al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le loro condizioni di salute sono di media gravità: non si trovano in pericolo di vita.