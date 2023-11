Auto esce di strada a Rubbiano: conducente in ospedale

Incidente stradale nella mattinata di lunedì 27 novembre a Rubbiano, frazione del comune di Solignano. Per cause in corso di accertamento un'auto è finita fuori strada, poco prima delle ore 9, mentre percorreva via Galileo Galilei. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l'ambulanza e l'automedica. Dopo aver prestato le prime cure al conducente lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore. Fortunatamente le condizioni del ferito non sono gravi.

IN AGGIORNAMENTO