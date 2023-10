San Michele Gatti, camion si ribalta e finisce nel fosso: conducente grave portato in elisoccorso al Maggiore

Grave incidente stradale a San Michele Gatti, frazione del comune di Felino, nella mattinata di martedì 31 ottobre. Per cause in corso di accertamento un camion è finito nel fosso, probabilmente dopo aver urtato un'auto. In conseguenza dell'incidente, avvenuto verso le ore 11.15, il conducente e un passeggero del camion sono rimasti gravemente feriti. Il conducente è stato trasportato con l'elisoccorso al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono giudicate gravi e si trova nell'area rossi. Il secondo ferito ha riportato traumi di media gravità. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche la polizia locale e i vigili del fuoco.

IN AGGIORNAMENTO