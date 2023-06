Pauroso frontale tra auto e furgone a San Quirico: ferito grave in ospedale

Grave incidente stradale nella mattinata di mercoledì 14 giugno, prima delle ore 9, a San Quirico, frazione del comune di Sissa Trecasali. Per cause in corso di accertamento due mezzi, un'auto e un furgone, si sono scontrati frontalmente mentre stavano percorrendo la strada provinciale in sensi di marcia opposti.

L'impatto è stato particolarmente violento e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con le ambulanze. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi previsti per legge. Secondo le prime informazioni una persona sarebbe rimasta ferita gravemente. Trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma avrebbe riportato diversi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita.