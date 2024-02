Sanguinaro, scontro frontale tra due auto lungo la via Emilia: due feriti in ospedale

Grave incidente stradale nella serata di mercoledì 28 febbraio lungo la via Emilia, all'altezza di Sanguinaro. Per cause in corso di accertamento verso le 21.40 due auto si sono scontrate frontalmente. In conseguenza dell'impatto i mezzi, una Lancia e una Polo, sono rimaste visibilmente danneggiate. I conducente hanno riportato alcune ferite e sono stati trasportati all'Ospedale di Vaio di Fidenza per accertamenti. Sul posto l'ambulanza della Pubblica Assistenza e l'ambulanza della Croce Rossa di Fidenza, oltre ai mezzi dei vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. Secondo le prime informazioni i due conducente non avrebbero riportato ferite gravi.