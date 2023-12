Scontro fra tre auto in strada Naviglio Alto: due feriti in ospedale

Grave incidente stradale nella serata di domenica 17 dicembre lungo strada Naviglio Alto, nel quartiere San Leonardo a Parma. Erano da poco passate le ore 21 quando, per cause in corso di accertamento, tre auto si sono scontrate in corrispondenza di un incrocio. Due persone sono rimaste ferite, di cui una in modo serio. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, oltre alla polizia locale che ha effettuato i rilievi previsti per legge. La dinamica dello scontro deve ancora essere accertata con precisione. Dopo il trasporto al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma i due feriti hanno ricevuto le cure mediche necessarie. Non sono in pericolo di vita.