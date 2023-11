Auto esce di strada lungo la tangenziale di Busseto, si schianta contro un palo e si ribalta. Due feriti: uno gravissimo in Rianimazione

Grave incidente stradale nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 novembre. Per cause in corso di accertamento un'auto è finita di strada mentre percorreva la tangenziale di Busseto. Il veicolo ha finito la sua corsa contro un palo. In conseguenza del violento impatto le due persone a bordo sono rimaste gravemente ferite. Una delle due è stata trasportata d'urgenza nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni l'incidente non avrebbe coinvolto altri veicoli. Sul posto le ambulanze di Busseto e Soragna e l'automedica di Busseto, oltre alle forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.

IN AGGIORNAMENTO