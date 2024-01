Traversetolo, scontro tra due auto lungo la Pedemontana: grave il conducente di un fuoristrada

Grave incidente stradale verso le ore 12.15 di lunedì 15 gennaio a Traversetolo lungo la Pedemontana in direzione Bannone. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori della Croce Azzurra di Traversetolo con l'ambulanza e l'automedica, oltre all'auto infermieristica di Montecchio. Secondo le prime informazioni uno dei due conducenti, che era a bordo di un fuoristrada, è rimasto ferito gravemente. L'uomo è stato medicato sul posto e poi trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma: avrebbe riportato ferite e traumi gravi in varie parti del corpo. Sul posto anche la polizia locale che ha effettuato i rilievi previsti per legge.

IN AGGIORNAMENTO