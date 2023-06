Auto sbanda, precipita da un cavalcavia e finisce nel piazzale di un officina: muore 85enne di Parma

Si è spento a 85 anni, all’ospedale Santa Chiara di Trento, Lucio Bonzani, l’uomo originario di Parma, rimasto coinvolto nel terribile incidente di venerdì 9 giugno in cui, con la sua auto, era precipitato per diversi metri, schiantandosi in verticale contro un’officina.

L'incidente era avvenuto intorno alle 11 di venerdì 9 giugno. L’auto guidata dall’anziano era uscita di strada e aveva fatto un volo di diversi metri finendo capovolta nel piazzale di un’officina di Folgaria, paese nel quale Bonzani, originario di Parma, viveva. L’uomo era stato soccorso dai vigili del fuoco di Folgaria, da un'ambulanza e dall’elicottero che lo aveva portato in codice rosso al Santa Chiara di Trento. Nonostante il personale sanitario abbia tentato il tutto per tutto, per Lucio non c’è stato nulla da fare.

I funerali

A piangere Lucio la moglie Tarcisia, il figlio Luca con Claudia, i nipoti Alex e Daniel, la sorella Maria e i tanti parenti e amici affezionati all'85enne, particolarmente benvoluto a Folgaria. La famiglia ha voluto ringraziare pubblicamente i soccorritori della Croce Rossa (cui è stato chiesto di destinare eventuali opere di bene al posto dei fiori) e i vigili del fuoco di Folgaria.

Le esequie si terranno domani, mercoledì 14 giugno, nella chiesa parrocchiale di Folgaria alle 15.