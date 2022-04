Schianto tra auto e scooter tra via Bixio e via Benassi: minorenne in prognosi riservata

Nel corso del week end si sono verificati diversi incidenti stradali, che hanno impegnato le pattuglie del settore proiezione esterna della polizia locale di Parma. Il più grave, che si è verificato nel pomeriggio di sabato 23 aprile, è stato lo scontro tra uno scooter e un'auto tra via Bixio e via Benassi (in foto): il ragazzo che guidava il mezzo a due ruote è stato ricoverato all'Ospedale Maggiore in prognosi riservata.

Alle prime luci dell'alba di sabato 23 aprile un'automobile e una bici si sono scontrate in via Du Tillot: il ciclista ha riportato ferite lievi. Alle 8 del mattino le pattuglie sono intervenute per un sinistro che ha fortunatamente solo danneggiato i veicoli in via La Spezia, zona Cavagnari. La giornata di sabato non è stata più tranquilla, infatti, alle 12 il nucleo di Pronto Intervento si è attivato poichè a causa di una buca sull'asfalto dell'Asolana nella rotatoria con via Forlanini si sono danneggiati quattro veicoli e la viabilità ha subìto un rallentamento per permettere rilievi e la messa in sicurezza della strada.

Nel pomeriggio si sono verificati ben quattro incidenti stradali: il primo tra un'auto e una bicicletta all'inizio di via Trento (con lievi ferite per il ciclista), il secondo tra Paradigna e via Mazzacavallo, il terzo in via Toschi, l'ultimo si è verificato tra un'autovettura e uno scooter, tra via Bixio e via Benassi. In questo caso il conducente minorenne dello scooter è arrivato in ospedale con prognosi riservata. Per questo incidente il Pubblico Ministero ha disposto il sequestro di entrambi i mezzi e il conducente dell'auto è indagato per lesioni lievi.

Intorno alle 23 domenica notte sulla tangenziale nord, all'altezza dell'uscita 8, nella semicurva della Crocetta un'auto condotta da 45enne residente in provincia si è schiantata contro il guardrail. Il ferito è stato portato al pronto soccorso mentre la pattuglia della polizia locale in servizio ha regolato la circolazione fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.