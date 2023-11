Paura in via Emilia Ovest, auto si schianta contro un palo: due feriti, uno grave

Grave incidente stradale dopo le ore 23 di martedì 28 novembre. Per cause in corso di accertamento un'auto è finita contro un palo all'altezza della rotonda nei pressi dell'Esselunga in via Emilia Ovest. Secondo le prime informazioni il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo che avrebbe finito la sua corsa con lo schianto. Subito sono scattati i soccorsi, attivati dagli altri automobilisti che si trovavano in zona. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con ambulanza e automedica. Due persone sono rimaste ferite, tra cui una in modo grave. Dopo il trasporto al pronto soccorso sono state sottoposte alle cure mediche. Sul posto anche le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.