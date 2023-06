Paura in via Emilia, prima il frontale, poi il tamponamento. Coinvolte 4 auto: 4 feriti in ospedale

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 12 giugno, a Parola di Fontanellato, lungo la via Emilia all'altezza di Auto Zatti. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente mentre stavano percorrendo la strada, nel tratto interessato, da direzioni di marcia opposte. Secondo le prime informazioni dopo il frontale si sarebbe verificato anche un tamponamento, che avrebbe coinvolto altre due auto. In totale i veicoli coinvolti sono stati quattro.

Quattro persone sono rimaste ferite ed hanno riportato diversi traumi: trasportate all'Ospedale di Vaio di Fidenza sono in condizioni di media gravità e non in pericolo di vita. Sul posto sono arrivate le ambulanze infermieristiche di Pontetaro e di Fidenza, oltre agli agenti della polizia locale e ai carabinieri, che hanno effettuato i rilievi previsti per legge e gestito il traffico in zona. La dinamica dell'incidente deve ancora essere ricostruita nel dettaglio.

IN AGGIORNAMENTO