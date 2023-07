Scontro tra auto e moto in via Mantova: ferito grave in ospedale

Grave incidente stradale prima delle ore 8 di lunedì 31 luglio a Parma. Per cause in corso di accertamento infatti un'auto e una motocicletta si sono scontrate mentre stavano percorrendo via Mantova. Non sono ancora chiare le cause dello scontro: sul posto la polizia locale ha effettuato i rilievi previsti per legge. Gli agenti ricostruiranno l'esatta dinamica del sinistro. Il conducente del veicolo a due ruote ha avuto la peggio: è caduto rovinosamente sull'asfalto ed è ha riportato gravi ferite. Sul posto l'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato ferite di media gravità ma non sarebbe in pericolo di vita.

IN AGGIORNAMENTO