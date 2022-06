Auto contro un palo in via Montanara: traffico rallentato e disagi alla circolazione

Nella mattinata di oggi, venerdì 10 giugno, si è verificato un incidente stradale in via Montanara. Per cause in corso di accertamento un'auto è finita contro un palo della luce mentre stava percorrendo la strada che porta all'abitato di Gaione. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 per soccorrere la persona alla guida del veicolo.

Fortunatamente il conducente ha riportato solo ferite lievi. Gli agenti della polizia locale di Parma hanno effettuato i rilievi previsti per legge ed hanno gestito il traffico. In conseguenza dell'incidente, infatti, si sono verificati alcuni rallentamenti alla circolazione nel tratto interessato.