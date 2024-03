Scontro tra auto e moto in via Pasini: un ferito

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di giovedì 21 marzo, poco dopo le ore 16, in via Pasini a Parma. Secondo le prime informazioni un'auto e una moto si sarebbero scontrate, con gravi conseguenze per il conducente del mezzo a due ruote. Il motociclista è stato soccorso dagli operatori del 118 che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sono di media gravità: non è in pericolo di vita. Sul posto gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.