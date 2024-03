Via Venezia, scooter investe una 69enne con la nipotina di 7 anni sulle strisce: donna gravissima al Maggiore

Grave incidente stradale nella mattinata di martedì 5 marzo a Parma, tra via Cocconi e via Venezia a Parma. Erano da poco passate le ore 8 quando, per cause in corso di accertamento, uno scooter ha investito una donna di 69 anni, che si trovava con la nipotina di 7 anni, mentre entrambe stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali.

L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivate le ambulanze, oltre agli agenti della polizia locale. La donna è stata trasportata d'urgenza all'Ospedale Maggiore, dove è stata subito trasferita nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni sono considerate particolarmente gravi. La bimba di 7 anni, ancora sotto osservazione al Maggiore, ha riportato ferite lievi.

