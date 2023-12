Viale Partigiani d'Italia, paura per uno scontro tra auto e bici: ciclista ferito

Momenti di paura, poco prima delle ore 16, di giovedì 21 dicembre lungo viale Partigiani d'Italia per un incidente che ha coinvolto un'auto e una bicicletta. Poco dopo la chiamata al 118 gli operatori sono arrivati sul posto per prestare le prime cure al ciclista, poi trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Fortunatamente ha riportato solo ferite lievi. Sul posto anche la polizia locale: gli agenti hanno effettuato i rilievi previsti per legge e gestito il traffico nell'area dell'incidente. Le cause dello scontro sono in corso di approfondimento.

