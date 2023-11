Investita in via Montebello: donna grave all'ospedale Maggiore

Grave incidente stamattina, 7 novembre, in via Montebello, dove una donna è stata investita poco prima delle 9. L'incidente si è verificato all'altezza della rotatoria. La donna ferita è stata trasportata al Pronto soccorso: sul posto un'ambulanza del 118. Adesso si trova nell'Area Codici rossi dell'Ospedale Maggiore, mentre sono in corso le indagini per stabilire cause e dinamica del sinistro.