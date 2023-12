Langhirano, auto si ribalta nella notte: una donna ferita in gravi condizioni

Un'auto che si ribalta nella notte e una donna ferita. Grave. E' successo stanotte a Langhirano, quando intorno alle 2 un'auto è uscita di strada ribaltandosi e finendo in mezzo alla vegetazione.

L'incidente si è verificato in via Togliatti. In corso i rilievi dei carabinieri di Langhirano per stabilire cause e dinamica che hanno portato la conducente in ospedale (al Maggiore) con ferite gravi. Sul posto sono intervenuti l'automedica e l'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco di Langhirano.