Mariano, tragedia sfiorata: un'auto urta un gruppo di ciclisti, ferita una donna

Tragedia sfiorata in Strada Bassa dei Folli, all'intersezione con Strada Casa Lunga. Intorno alle 13, un'auto a velocità sostenuta ha rischiato di compiere una strage urtando un gruppo di ciclisti. Due di loro, nel tentativo di evitare l'impatto, sono finiti nel fosso che costeggia la strada, mentre l'altra bici in loro compagnia è stata urtata. A bordo c'era una donna che ha riportato ferite giudicate di media gravità dai sanitari del 118, sul posto per prestare i primi servizi. Per gli altri due nulla di grave, fortunatamente, solo uno spavento terribile, tanto che hanno rifiutato il trasporto in Pronto Soccorso. In volo dall'Ospedale Maggiore anche l'elisoccorso, per consentire il trasporto della donna coinvolta nell'incidente, rimasta cosciente. Presente sul posto un'ambulanza e l'automedica di Collecchio. Non si conoscono ancora le dinamiche che hanno portato all'incidente.

In aggiornamento