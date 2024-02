Martorano, auto finisce fuori strada e si ribalta: 24enne in ospedale

Brutto incidente in zona Martorano, tra Traversetolo e Monticelli, nella notte tra sabato e domenica. Per cause ancora in corso d'accertamento, un'auto si è ribaltata ed ha finito la sua corsa in una scarpata. A bordo della Panda c'era una ragazza di 24 anni, trasportata al Pronto Soccorso di Parma. Sul posto, per i primi soccorsi, l'automedica e l'ambulanza di Traversetolo.