Maxi tamponamento all'alba lungo la tangenziale: tanta paura ma solo un ferito al Maggiore

Grave incidente stradale nelle prime ore della mattinata di venerdì 10 novembre lungo la tangenziale di Parma, all'altezza dell'uscita di via Volturno. Per cause in corso di accertamento alcune auto sono state coinvolte in un tamponamento poco dopo le ore 6.30. Secondo le prime informazioni i veicoli coinvolti sarebbero almeno cinque. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e le forze dell'ordine. I sanitari hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte che, fortunatamente, non hanno riportato ferite gravi. Solo uno dei conducenti è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma con traumi di media gravità.