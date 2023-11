Medesano, due tamponamenti in due ore: cinque feriti all'ospedale di Vaio

Due incidenti nel giro di due ore nella serata di ieri in località Carnevala di Medesano. Alle ore 20 due auto sono state coinvolte in un tamponamento. In seguito allo scontro due persone ferite sono state trasportate all'Ospedale di Vaio. Sul posto i carabinieri, l'ambulanza di Medesano, supportata dall'auto con a bordo l'infermiere di Fornovo. In seguito all'incidente si sono formate lunghe code e rallentamenti. Due ore e mezzo più tardi, alle 22.30 sempre in località Carnavala di Medesano si è verificato il tamponamento tra altre due auto. Tre feriti, tra cui uno di media gravità, sono stati trasportati all'Ospedale di Vaio di Fidenza. Sul posto i carabinieri, l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Noceto, l'ambulanza della Croce Rossa di Medesano, supportati dall'auto con infermiere della Croce Verde Fornovese.