Pauroso frontale auto-tir a Fontevivo: sei feriti, uno gravissimo in Rianimazione

Pauroso incidente frontale nella notte fra il 10 e l'11 giugno a Fontevivo. Sulla via Emilia, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati un camion e un'auto. Il bilancio parla di una persona in gravissime condizioni ricoverata nel reparto Rianimazione dell'ospedale Maggiore e di altri due feriti che versano in condizioni serie. Altri tre feriti, ricoverati in pronto soccorso, hanno riportato traumi di media gravità.

La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine (sono intervenuti i carabinieri), sul posto insieme ai soccorritori del 118 che con le ambulanze hanno trasportato i feriti in ospedale.