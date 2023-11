Paura a San Vitale Baganza, pedone investito da un'auto: trasportato in ospedale

Grave incidente nella mattinata di lunedì 27 novembre a San Vitale Baganza, frazione del comune di Sala Baganza. Poco prima delle ore 10 un pedone stato investito da un'auto. Le cause dell'episodio sono in corso di accertamento. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure alla persona ferita per poi trasportarla al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi previsti per legge. Secondo le prime informazioni le condizioni del pedone investito non sono gravi.

