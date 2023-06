Per oltre un chilometro contromano sulla A15, poi lo schianto contro un’auto: 4 feriti e tragedia sfiorata sulla La Spezia-Parma

Per più di un chilometro contromano sulla A15 La Spezia-Parma. Poi lo schianto contro un’auto sulla quale viaggiava una famiglia con a bordo tre persone. Tragedia sfiorata tra i caselli di Aulla e Santo Stefano Magra, al confine tra Liguria e Toscana, in direzione La Spezia ma in senso opposto a quello di marcia. L’impatto è stato laterale e questo ha evitato una strage. Il bilancio parla di quattro feriti non gravi, tutti ricoverati al pronto soccorso dell’ospedale Sant'Andrea di La Spezia. Indagini in corso da parte della Polizia stradale, che sta svolgendo i rilievi del caso per accertare lo stato di salute delle persone coinvolte. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Secondo le prime ricostruzioni il mezzo avrebbe imboccato l'autostrada in direzione opposta al senso di marcia e poi si sarebbe scontrato con un'altra auto. A salvare la vita delle persone coinvolte sarebbe stato appunto l'impatto laterale tra i due mezzi.