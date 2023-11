Perde il controllo della moto sulla Cisa, sessantottenne ferito

Nel pomeriggio di oggi un sessantottenne originario di Parma, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della moto sulla quale stava viaggiando mentre percorreva la ss62 della Cisa in località Castellonchio, nei pressi del comune di Berceto. Nell'impatto, l'uomo ha riportato traumi a costole e spalla. Fortunatamente non è in pericolo di vita, ma è stato necessario il trasportato in eliambulanza presso l'ospedale maggiore di Parma. Sul luogo dell'incidente il personale della Croce Rossa di Berceto e una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Borgo Val di Taro impegnata nei rilievi.