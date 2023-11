Sala Baganza, scontro auto-moto: motociclista 30enne in Rianimazione

Grave incidente a Sala Baganza oggi pomeriggio, 16 novembre, all'incrocio fra via Rosa Augusto e via Malerba: scontro fra un'auto e una moto, per cause in corso di accertamento. Ferito un motociclista 30enne, che adesso versa in gravi condizioni.

Sul posto, chiamati dagli automobilisti in transito, i soccorritori dell’Assistenza volontaria con un'ambulanza, che hanno trasportato il giovane al Maggiore, ed è ora ricoverato in Rianimazione.

Subito sono scattate le indagini e i rilievi per capire cosa sia successo all'incrocio.