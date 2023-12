Auto contro un albero in via Mantova, poco prima di Chiozzola. Stamattina, intorno alle 10, un'auto, per cause in corso di accertamento, è finita proprio contro un albero. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia locale e l'ambulanza del 118 insieme ai vigili del fuoco.

I sanitari del 118 hanno trasportato in ospedale il ferito le cui condizioni sono state giudicate di media gravità.