Scontro auto-bici a San Quirico di Trecasali: interviene l’Elisoccorso, gravissima una donna. È in Rianimazione

Incidente oggi pomeriggio, 15 giugno, intorno alle 17.15: scontro tra un’auto e una bici a San Quirico di Sissa Trecasali. Ferita in modo gravissimo una donna di 70 anni, che si trovava in sella alla due ruote. Sul posto oltre ai sanitari del 118 si è reso necessario anche l’intervento dell’Elisoccorso, che ha trasportato la donna in ospedale a causa delle ferite riportate. Adesso si trova in Rianimazione dove lotta per la vita.



Resta da chiarire la dinamica dell’incidente, al vaglio della polizia locale. Sul posto anche i carabinieri di Colorno.Secondo le prime sommarie ricostruzioni, la donna sarebbe stata investita da un'auto nei pressi di una rotatoria. Ma le indagini sono in corso.