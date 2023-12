Scontro tra un'auto e una bici stamattina intorno alle 7 a Corte Godi, Sorbolo Mezzani. Un ferito grave si trova adesso ricoverato all'ospedale Maggiore, nell'area Codici rossi. Per cause in corso di accertamento, i due mezzi si sono scontrati in via delle Orsoline. La dinamica è al vaglio e si sta cercando di capire cosa abbia causato lo scontro.