Scontro auto-bici in tangenziale sud: 14enne ferito

Impatto tra un'auto e una bici oggi pomeriggio, 5 luglio, in tangenziale sud, all'uscita Langhirano. Ad avere la peggio un ragazzo di 14 anni, catapultato per terra a causa dello scontro. Il 14enne, ricoverato, avrebbe riportato ferite di media gravità. Sul posto Parmasoccorso, l'automedica e un'ambulanza del 118. Per i rilievi e per determinare le cause che hanno provocato l'incidente, anche una pattuglia della Polizia locale.